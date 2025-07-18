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Мошенники стали похищать деньги под предлогом замены зачетных книжек

Такой случай произошел в подмосковном Видном.

Источник: Аргументы и факты

Мошенники начали похищать деньги у студентов от лица сотрудников учебных заведений под предлогом замены зачетных книжек, рассказала ТАСС начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, такой случай произошел в городе Видное. Студентке позвонила якобы сотрудница учебного заведения, в котором она обучается. Женщина заявила, что ей необходимо назвать код из смс-сообщения, поскольку зачетные книжки переходят в электронный формат.

Когда студентка выполнила просьбу, ей начали звонить якобы сотрудники правоохранительных органов и Росфинмониторинга. Они заявили, что злоумышленники взломали ее личный кабинет на «Госуслугах». «Сотрудники» добавили, что у них есть данные о финансировании ВСУ одним из родителей студентки.

Девушка согласилась на требования мошенников, чтобы избежать уголовной ответственности и сохранить деньги. Она взяла из сейфа отца пять миллионов рублей и передала их курьеру для зачисления на «безопасный счет». Впоследствии его задержали.

Ранее сообщалось, что мошенники стали похищать учетные записи на «Госуслугах» под предлогом поступления в вуз.