Мошенники стали похищать деньги под предлогом замены зачетных книжек

Когда студентка выполнила просьбу, ей начали звонить якобы сотрудники правоохранительных органов и Росфинмониторинга. Они заявили, что злоумышленники взломали ее личный кабинет на «Госуслугах». «Сотрудники» добавили, что у них есть данные о финансировании ВСУ одним из родителей студентки.