Квантовый компьютер с легкостью разделал сложнейший молекулярный код

Несмотря на впечатляющие результаты, практическое доминирование квантовых вычислений пока не наступило. 77 кубитов — существенное достижение, однако для революционного скачка необходимы сотни или тысячи стабильных кубитов. Кроме того, алгоритм сохраняет зависимость от классических вычислений, что исключает возможность их полной замены квантовыми системами в обозримой перспективе.