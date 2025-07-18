Численность рождённых детей в Казахстане упала на 15,8% за год

Согласно прогнозным данным ООН, ситуация с рождаемостью в Казахстане в ближайшие десятилетия будет только ухудшаться. По оценке экспертов, в 2024 году коэффициент рождаемости в РК составил 19,5 на 1000 человек, и уже в 2025-м этот показатель снизится до 19 рождённых на 1000 человек населения. В дальнейшем ожидается устойчивое снижение вплоть до 2034 года, когда уровень рождаемости достигнет минимального значения: 17,6. Затем прогнозируется незначительное восстановление: к 2043-му показатель увеличится до 18,1, но после этого вновь начнёт уменьшаться. В 2050 году он составит 17, в 2060-м — 14,9, в 2070-м — 14,2, в 2080-м — 13,4, в 2090-м — 12,1, а к 2100 году — лишь 11,4. Таким образом, если не будут предприняты действенные меры, Казахстану предстоит столкнуться с серьёзными демографическими проблемами.