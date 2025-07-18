Численность рождённых детей в Казахстане упала на 15,8% за год

Численность новорождённых сокращается уже не первый год: так, в 2021-м родились 446,5 тыс. малышей, в 2022-м — 403,9 тыс., в 2023-м — 388,4 тыс., а в 2024 году — уже 365,9 тыс. Страна продолжает сталкиваться с устойчивой негативной динамикой рождаемости.
Коэффициент рождаемости — численность рождённых на 1000 человек населения — также демонстрирует тенденцию к снижению. В первом квартале 2025 года он составил 15,4, тогда как год назад — 18,3. В 2020-м коэффициент рождаемости составлял 22,8, в 2021-м он вырос до 23,5, однако с 2022 года началось устойчивое уменьшение: в 2022-м — 20,6, в 2023-м — 19,5, в 2024-м — 18,2.
В региональном разрезе в первом квартале текущего года наивысшие значения коэффициента рождаемости были зафиксированы в Мангистауской и Туркестанской областях (по 21,3 в каждом из регионов), а также в Шымкенте (19,7). Самые низкие показатели наблюдались в Северо-Казахстанской (8,5), Костанайской (9,5) и Восточно-Казахстанской (9,6) областях.
Согласно прогнозным данным ООН, ситуация с рождаемостью в Казахстане в ближайшие десятилетия будет только ухудшаться. По оценке экспертов, в 2024 году коэффициент рождаемости в РК составил 19,5 на 1000 человек, и уже в 2025-м этот показатель снизится до 19 рождённых на 1000 человек населения. В дальнейшем ожидается устойчивое снижение вплоть до 2034 года, когда уровень рождаемости достигнет минимального значения: 17,6. Затем прогнозируется незначительное восстановление: к 2043-му показатель увеличится до 18,1, но после этого вновь начнёт уменьшаться. В 2050 году он составит 17, в 2060-м — 14,9, в 2070-м — 14,2, в 2080-м — 13,4, в 2090-м — 12,1, а к 2100 году — лишь 11,4. Таким образом, если не будут предприняты действенные меры, Казахстану предстоит столкнуться с серьёзными демографическими проблемами.
Согласно данным сайта «Дети Казахстана», одной из главных причин падения рождаемости является экономическая ситуация в стране. Рост цен на жильё, образование и медицинские услуги делает содержание ребёнка более затратным, чем раньше. Многие семьи откладывают рождение детей в ожидании более стабильных финансовых условий. Кроме того, изменились социальные приоритеты: всё больше молодых людей выбирают карьеру и саморазвитие, откладывая создание семьи. Женщины всё чаще предпочитают сначала получить высшее образование, добиться успехов в профессии, а уже потом задумываться о детях.
По данным исследования, проведённого среди населения Казахстана в 2024 году, 3,9% граждан не хотят иметь детей; 51,3% уже имеют детей, но не планируют рождение ещё одного ребёнка; 11,3% намерены завести одного ребёнка; 13% планируют двух детей; 9,1% хотят завести трёх детей; 10,5% выражают желание иметь четырёх и более детей.
Примечательно, что доля не желающих иметь детей, среди живущих в городах больше, чем среди сельского населения: полный отказ от рождения детей отметили 4,5% горожан, против 3% сельчан. Больше среди городских жителей и удельный вес тех, кто уже имеет детей и больше не планирует: 52,4%, против 49,5% среди сельского населения.
Помимо желания или нежелания заводить детей, важную роль в уровне рождаемости играют и физиологические возможности. Одной из причин снижения рождаемости можно назвать рост численности людей с диагнозом «бесплодие». В первые шесть месяцев 2024-го на учёте с таким диагнозом состояли 29,1 тыс. женщин и 102 мужчины. Для сравнения: за весь 2023 год численность женщин с диагнозом «бесплодие» составляла 28,5 тыс., в 2022-м — 25,4 тыс., в 2021-м — 16,9 тыс., в 2020-м — 11,2 тыс., а в 2019 году — 10 тыс. Мужчин с диагнозом «бесплодие» в 2023 году было зарегистрировано 108, в 2022-м — 111, в 2021-м — 119, в 2020-м — 54, а в 2019 году — лишь 36.
Эти данные подтверждают, что, наряду с социальными и экономическими причинами демографического спада, возрастающее количество препятствующих размножению медицинских диагнозов также оказывает значительное влияние на рождаемость в стране.