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В Самаре до 31 июля продлили перекрытие участка ул. Комсомольской

Автобус № 226 будет ходить в объезд перекрытого участка.

В Самаре продлили до 31 июля перекрытие проезжей части участка улицы Комсомольской от улицы Куйбышева до улицы Фрунзе.

Это связано с усложнением процесса производства работ по устранению технологического отказа на канализационной линии диаметром 300 мм в районе домов №№ 41−43 на улице Комсомольской, пояснили в «РКС-Самара».

Автобус № 226 будет ходить в обоих направлениях по улицам Фрунзе — Пионерской — Куйбышева — Комсомольской — и далее по своему маршруту, сообщили в администрации Самары.

Жителям и гостям Самары необходимо заранее планировать свои поездки.