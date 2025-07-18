В Самаре до 31 июля продлили перекрытие участка ул. Комсомольской

В Самаре продлили до 31 июля перекрытие проезжей части участка улицы Комсомольской от улицы Куйбышева до улицы Фрунзе.
Это связано с усложнением процесса производства работ по устранению технологического отказа на канализационной линии диаметром 300 мм в районе домов №№ 41−43 на улице Комсомольской, пояснили в «РКС-Самара».
Автобус № 226 будет ходить в обоих направлениях по улицам Фрунзе — Пионерской — Куйбышева — Комсомольской — и далее по своему маршруту, сообщили в администрации Самары.
Жителям и гостям Самары необходимо заранее планировать свои поездки.