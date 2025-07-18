В России анонсировали выход первого фильма с участниками СВО

Картина расскажет о вере, военных священниках и бойцах, основываясь на реальных событиях и рассказах участников операций. Съемки проходили как в России, так и в зоне конфликта. В фильме участвуют российские актеры, а военным консультантом выступает ветеран боевых действий. Длительность картины составит около двух часов.