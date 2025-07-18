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В Багаевском районе локализовали лесной пожар

На тушение ландшафтного пожара прибыли добровольцы.

Источник: Комсомольская правда

Ландшафтный пожар, который вспыхнул в Багаевском районе вечером 17 июля, удалось локализовать на площади 14,3 га. Об этом сообщили в Минприроды Ростовской области.

Напомним, сухая трава и лесной массив начали полыхать недалеко от поселка Задонский. Площадь, охваченная огнем, составила 10 га. Но пламя быстро распространялось из-за сухой погоды и жары. К тушению была привлечена авиация, чтобы уберечь поселок от стихии.

Как сообщили в региональном МЧС, тремя вертолетами было сброшено 195 тонн воды. На месте работали 80 спасателей и 25 единиц техники. К тушению подключились и 78 добровольцев.

В 22:00 огонь удалось локализовать на площади 14,3 га.

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