В Багаевском районе локализовали лесной пожар

Напомним, сухая трава и лесной массив начали полыхать недалеко от поселка Задонский. Площадь, охваченная огнем, составила 10 га. Но пламя быстро распространялось из-за сухой погоды и жары. К тушению была привлечена авиация, чтобы уберечь поселок от стихии.