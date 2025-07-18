Экс-замминистра обороны Попов благоустраивал свою дачу, используя средства Минобороны

По версии следствия, Попов вместе с Владимиром Шестеровым и бывшим руководителем парка «Патриот» Вячеславом Ахмедовым создали организованную группу. В период с мая 2022 года по 15 июля 2024 года на территории Одинцовского района Подмосковья они совершили противоправные деяния с целью личного обогащения.
Обвинение конкретно подчеркнуло, что преступление было совершено в период действия специальной военной операции.
Ранее стало известно, что Попов на своей земле возвёл гостевой дом с баней и двухэтажный гараж. Все постройки были оборудованы видеонаблюдением, мебелью и техникой, а также огорожены. Недавно суд постановил что генерал должен оставаться под арестом до конца августа.