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Экс-замминистра обороны Попов благоустраивал свою дачу, используя средства Минобороны

Бывший заместитель министра обороны Павел Попов благоустраивал загородный участок в Московской области, используя средства Минобороны и парка «Патриот» после начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

По версии следствия, Попов вместе с Владимиром Шестеровым и бывшим руководителем парка «Патриот» Вячеславом Ахмедовым создали организованную группу. В период с мая 2022 года по 15 июля 2024 года на территории Одинцовского района Подмосковья они совершили противоправные деяния с целью личного обогащения.

Обвинение конкретно подчеркнуло, что преступление было совершено в период действия специальной военной операции.

Ранее стало известно, что Попов на своей земле возвёл гостевой дом с баней и двухэтажный гараж. Все постройки были оборудованы видеонаблюдением, мебелью и техникой, а также огорожены. Недавно суд постановил что генерал должен оставаться под арестом до конца августа.