Экс-замминистра обороны Попов благоустраивал свою дачу, используя средства Минобороны

Ранее стало известно, что Попов на своей земле возвёл гостевой дом с баней и двухэтажный гараж. Все постройки были оборудованы видеонаблюдением, мебелью и техникой, а также огорожены. Недавно суд постановил что генерал должен оставаться под арестом до конца августа.