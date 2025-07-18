Реконструкция стадиона имени Елесиной в Челябинске завершится в конце сентября

Что касается лыжной базы ЧТЗ на улице Лесопарковая, то у основного здания заменят кровлю, обновят фасад, отремонтируют раздевалки и внутренние помещения, благоустроят прилегающую территорию. Открытая еще в 60-х годах прошлого века, она является самой посещаемой в Челябинске. В год через нее проходит до 750 тыс. человек — это как спортсмены, участники соревнований, так и обычные жители, приверженцы ЗОЖ.