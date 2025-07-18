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«Выпадет больше 50% месячной нормы дождя». Синоптики предупредили о мощном Черноморском циклоне, надвигающемся на Беларусь

Синоптики предупредили о мощном Черноморском циклоне, двигающемся на Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики предупредили о мощном Черноморском циклоне, двигающемся на Беларусь, пишет телеграм-канал издания sb.by.

Сообщается, что во второй половине 18 июля Беларусь окажется под влиянием активного циклона, который идет с юга. Согласно данным метеорологов, плохая погода задержится до 22 июля и затронет большую часть страны.

В сообщении сказано, что Черноморский циклон принесет с собой сильные дожди, порывистый ветер, грозу. Возможен и град. Уточняется, что в некоторых районах выпадет больше 50% месячной нормы дождя.

Прогнозируется, что циклон охватит почти всю территорию Беларуси. В связи с этим белорусам советуют изменить планы на выходные.

Тем временем мост в минской Серебрянке размыло после ливня.

Кроме того, ураган унес за три километра дорогую норковую шубу, которую белоруска повесила на балконе: «Висела на дереве перед одним из частных коттеджей».

Также мы писали, что смерч образовался во время ливня под Минском.

А еще в Барановичах скульптура железнодорожника уплыла во время ливня 16 июля.