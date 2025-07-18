«Выпадет больше 50% месячной нормы дождя». Синоптики предупредили о мощном Черноморском циклоне, надвигающемся на Беларусь

Синоптики предупредили о мощном Черноморском циклоне, двигающемся на Беларусь, пишет телеграм-канал издания sb.by.
Сообщается, что во второй половине 18 июля Беларусь окажется под влиянием активного циклона, который идет с юга. Согласно данным метеорологов, плохая погода задержится до 22 июля и затронет большую часть страны.
В сообщении сказано, что Черноморский циклон принесет с собой сильные дожди, порывистый ветер, грозу. Возможен и град. Уточняется, что в некоторых районах выпадет больше 50% месячной нормы дождя.
Прогнозируется, что циклон охватит почти всю территорию Беларуси. В связи с этим белорусам советуют изменить планы на выходные.
Тем временем мост в минской Серебрянке размыло после ливня.
Кроме того, ураган унес за три километра дорогую норковую шубу, которую белоруска повесила на балконе: «Висела на дереве перед одним из частных коттеджей».
Также мы писали, что смерч образовался во время ливня под Минском.
А еще в Барановичах скульптура железнодорожника уплыла во время ливня 16 июля.