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NM: Переименование бульвара Сталинград во Франции вызвало возмущение

Во французском городе Драп решение властей переименовать бульвар Сталинград в бульвар Рив дю Павийон вызвало недовольство у местных жителей и политиков. Nice-Matin отмечает, что многие восприняли это как проявление неуважения к историческому значению Сталинградской битвы.

Во французском городе Драп решение властей переименовать бульвар Сталинград в бульвар Рив дю Павийон вызвало недовольство у местных жителей и политиков. Nice-Matin отмечает, что многие восприняли это как проявление неуважения к историческому значению Сталинградской битвы.

Бывший секретарь местного отделения Компартии Филипп Пеллегрини выразил мнение, что название «Сталинград» символизирует не только идеологические взгляды, но и первую крупную победу над нацистами. Местные коммунисты также осудили переименование, заявив, что французские власти как будто стыдятся победы советского народа, забывая о решающей роли Сталинградской битвы в исходе войны.

Заместитель мэра Александра Руссо, в свою очередь, заявила, что Сталинградская битва, по ее мнению, не является поводом для гордости, а Франции следует чтить лишь те события, которые имели непосредственное значение для самой страны.

По данным газеты, от изменения названия могут пострадать до ста человек — им предстоит обновление документов и затратная смена адреса. Несмотря на протесты горожан, мэрия пока никак не отреагировала на недовольство.

23 июня глава КПРФ Геннадий Зюганов предложил вернуть Волгограду его историческое название — Сталинград. Он подчеркнул, что весь мир знает это название как символ непоколебимости и стойкости советского народа в годы Великой Отечественной войны. Парламентарий предположил, что в ближайшее время название «Волгоград» останется только в документах.

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