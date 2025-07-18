Синоптик сообщил о возвращении московских ночей в климатическое русло

По его данным, минувшей ночью минимальная температура воздуха на ВДНХ в столице составила +14,9 градуса. Теплее было в Тушино — плюс 15,5 и в Строгино — плюс 16,1. При этом на Балчуге пока еще достаточно жарко для темного времени суток — там термометры ночью зафиксировали плюс 18,9 градуса.