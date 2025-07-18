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Синоптик сообщил о возвращении московских ночей в климатическое русло

В Москве после длительного периода жаркой погоды ночи перестали быть душными и вернулись в своем комфортное для здорового сна климатическое русло.

В Москве после длительного периода жаркой погоды ночи перестали быть душными и вернулись в своем комфортное для здорового сна климатическое русло. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его данным, минувшей ночью минимальная температура воздуха на ВДНХ в столице составила +14,9 градуса. Теплее было в Тушино — плюс 15,5 и в Строгино — плюс 16,1. При этом на Балчуге пока еще достаточно жарко для темного времени суток — там термометры ночью зафиксировали плюс 18,9 градуса.

В то же время в подмосковных Черустях температура воздуха составила +10,9 градуса — это самый минимум за прошедшую ночь.

Тишковец добавил, что в ночь на субботу, 19 июля, в Центральной России ожидается нормальная для середины лета температура — от +10 до 15 градусов. Он также отметил, что по данным Национального фонда сна США, лучшей температурой для сна является температурный режим от +15 до +19 градусов по Цельсию.

Ранее эксперты рассказали о причинах затоплений в Москве.