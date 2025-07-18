Открыта новая группа крови, которая есть только у одного человека в мире

Новый тип крови получил название Гвада-отрицательной. Применив полногеномное исследование экзома (для анализа более чем 20 тысяч человеческих генов), ученые обнаружили мутацию в гене PIGZ. Данный ген кодирует фермент, ответственный за присоединение специфического сахара к ключевой молекуле на поверхности клеточных мембран.