Силы ПВО за ночь уничтожили над регионами России 73 украинских дрона

Минувшей ночью силы ПВО перехватили и сбили 73 украинских дрона над регионами РФ и над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом утром 18 июля рассказали в Министерстве обороны России.
«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 17 июля т.г. до 7.00 мск 18 июля т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточняется в сообщении военного ведомства.
В небе над Орловской областью было сбито 17 БПЛА, над Брянской областью — 31 беспилотник. Кроме того, средства ПВО уничтожили 10 дронов над территорией Московского региона, некоторые из них летели в сторону российской столицы.
По два дрона ликвидировали над Нижегородской и Смоленской областями, три — над Крымским полуостровом, по одному — над акваторией Черного моря, Воронежской, Калужской и Белгородской областями.
Ранее военные рассказали, откуда летят дроны на Воронеж и Санкт-Петербург.