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Силы ПВО за ночь уничтожили над регионами России 73 украинских дрона

Минувшей ночью больше всего украинских беспилотников было сбито над территорией Брянской области.

Источник: Аргументы и факты

Минувшей ночью силы ПВО перехватили и сбили 73 украинских дрона над регионами РФ и над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом утром 18 июля рассказали в Министерстве обороны России.

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 17 июля т.г. до 7.00 мск 18 июля т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточняется в сообщении военного ведомства.

В небе над Орловской областью было сбито 17 БПЛА, над Брянской областью — 31 беспилотник. Кроме того, средства ПВО уничтожили 10 дронов над территорией Московского региона, некоторые из них летели в сторону российской столицы.

По два дрона ликвидировали над Нижегородской и Смоленской областями, три — над Крымским полуостровом, по одному — над акваторией Черного моря, Воронежской, Калужской и Белгородской областями.

Ранее военные рассказали, откуда летят дроны на Воронеж и Санкт-Петербург.

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