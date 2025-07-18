Глава СКР поручил доложить о застройщике, обманувшем жителей Башкирии на возведении частных домов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела по факту мошеннических действий в отношении жителей Башкирии. Как сообщил информационный центр ведомства, речь идет о недобросовестном застройщике, который не выполнил обязательства перед дольщиками.
По данным СК, граждане заключили договоры на строительство частных домов и внесли оплату, однако компания прекратила работы и перестала выходить на связь. В настоящее время Следком Башкирии расследует по факту уголовное дело.
Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя республиканского СК Марату Галиханову представить подробный отчет о проведенных следственных действиях и установленных обстоятельствах дела. Контроль за исполнением поручения возложен на центральный аппарат СК.
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