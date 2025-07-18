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В Перми задержали супругов, пытавшихся ограбить женщину

15 июля в отдел полиции в Дзержинском районе Перми позвонила 41-летняя женщина и сообщила, что только что в лифте дома на ул.

15 июля в отдел полиции в Дзержинском районе Перми позвонила 41-летняя женщина и сообщила, что только что в лифте дома на ул. Куфонина на нее напали мужчина и женщина, пытались забрать ювелирные украшения и сотовый телефон.

Сотрудники уголовного розыска задержали нападавших в 5 км от места преступления, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

Как оказалось, мужчина 1987 года рождения и его 35-летняя жена, уже бывавшие в местах лишения свободы, приметили женщину на улице и заинтересовались ее имуществом. Фигуранты проследовали за ней в подъезд дома и зашли в лифт вместе с потерпевшей. Там женщина перекрыла жертве доступ к панели управления, а ее супруг попытался забрать у пермячки позолоченные смарт-часы, серебряный браслет и сотовый телефон. Но женщина оказала такое сопротивление, что злоумышленники сбежали с места преступления. Пока они выбирали безопасные пути отхода, пермячка позвонила в полицию и описала приметы нападавших.

По факту покушения на грабеж возбуждено уголовное дело. Мужа и жену заключили под стражу.