В Перми задержали супругов, пытавшихся ограбить женщину

Как оказалось, мужчина 1987 года рождения и его 35-летняя жена, уже бывавшие в местах лишения свободы, приметили женщину на улице и заинтересовались ее имуществом. Фигуранты проследовали за ней в подъезд дома и зашли в лифт вместе с потерпевшей. Там женщина перекрыла жертве доступ к панели управления, а ее супруг попытался забрать у пермячки позолоченные смарт-часы, серебряный браслет и сотовый телефон. Но женщина оказала такое сопротивление, что злоумышленники сбежали с места преступления. Пока они выбирали безопасные пути отхода, пермячка позвонила в полицию и описала приметы нападавших.