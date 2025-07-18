Имущество экс-замначальника ТУАД Константина Громенко могут вернуть в доход государства

Прокуратура Новосибирской области требует вернуть в доход государства имущество бывшего замначальника «Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области» Константина Громенко. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
Сообщается, что в период с февраля 2018 года по январь 2024 года Громенко получил взятки от коммерсантов в сумме 197 201 980 рублей. Деньги экс-заместитель получал за покровительство, а также «совершение в их пользу и пользу представляемых ими организаций незаконных действий (бездействия)».
В прокуратуре отметили, что за время работы на посту заместителя начальника ведомства — с января 2007 по июнь 2024 года — Громенко приобрел на незаконные доходы 14 объектов недвижимости общей стоимостью не менее 105 998 754 рублей, а также четыре премиальных и дорогостоящих автомобиля, общей стоимостью не менее 10 560 000 рублей. Кроме того, на неподтвержденные доходы имущества (за аренду здания) он также получил доход в размере не менее 12 174 300 рублей.
Своё имущество Громенко регистрировал на родственников — супругу, детей и отца, чтобы скрыть своё реальное имущественное положение.
«Прокурор Новосибирской области просит обратить в доход государства имущество на сумму 134 650 934 рубля, которое зарегистрировано на Громенко и его родственников», — рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.
Рассмотрение дела назначено на 28 августа 2025 года.
Кирилл Суржик