Имущество экс-замначальника ТУАД Константина Громенко могут вернуть в доход государства

В прокуратуре отметили, что за время работы на посту заместителя начальника ведомства — с января 2007 по июнь 2024 года — Громенко приобрел на незаконные доходы 14 объектов недвижимости общей стоимостью не менее 105 998 754 рублей, а также четыре премиальных и дорогостоящих автомобиля, общей стоимостью не менее 10 560 000 рублей. Кроме того, на неподтвержденные доходы имущества (за аренду здания) он также получил доход в размере не менее 12 174 300 рублей.