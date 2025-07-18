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Колледжи Беларуси начинают прием документов у абитуриентов

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Белорусские колледжи начинают принимать документы на уровень уровень среднего специального образования, сообщили в официальном Telegram-канале министерства образования республики.

Источник: Sputnik.by

У выпускников 9-х классов на бюджетные места документы будут принимать по 1 августа, на платные — по 6 августа. Выпускники 11-х классов смогут подать документы на бюджет по 12 августа, на платную форму получения образования — по 14 августа. Это связано с тем, что некоторые из выпускников школ сначала будут подавать документы в вузы, после чего, если они не пройдут по конкурсу, смогут перебросить их в ссузы.

Как отметили в профильном ведомстве, уровень среднего специального образования является отличным стартом для тех, кто уже определился с будущей профессией.

В Минобре проинформировали, что в этом году колледжи предлагают новые и востребованные специальности, включая IT, медицину, экономику и технические направления.

В планах — набрать 38,6 тысяч учащихся, из них 28,3 тысяч смогут обучаться на бюджете в дневной форме. На заочную форму обучения планируется принять 1,4 тысяч человек.

Набор на платное обучение составит 8,9 тысяч человек, из них на дневную форму будут зачислены 6,2 тысяч учащихся, а на заочную — 2,7 тысяч. На вечернюю и дистанционную форму набор составит чуть более 70 человек.