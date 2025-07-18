Колледжи Беларуси начинают прием документов у абитуриентов

У выпускников 9-х классов на бюджетные места документы будут принимать по 1 августа, на платные — по 6 августа. Выпускники 11-х классов смогут подать документы на бюджет по 12 августа, на платную форму получения образования — по 14 августа. Это связано с тем, что некоторые из выпускников школ сначала будут подавать документы в вузы, после чего, если они не пройдут по конкурсу, смогут перебросить их в ссузы.