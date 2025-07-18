Плантацию конопли размером с несколько футбольных полей обнаружили в Приморье

В Приморском крае недалеко от населенного пункта Хороль сотрудники правоохранительных органов обнаружили плантацию конопли размером с четыре футбольных поля. Об этом в пятницу, 18 июля, сообщили в Telegram-канале Amur Mash.
За растениями ухаживали специалисты, за плантацией также следили охраннники. Всех соучастников задержали.
Теперь сотрудники полиции пытаются выяснить, кто организовал незаконный бизнес на территории региона, уточнили в публикации.
7 июля силовики обнаружили 46 кустов конопли в квартире дома в Подмосковье. В отношении мужчины, выращивавшего их, возбудили уголовное дело.
Недавно правоохранители также изъяли свыше 350 кустов конопли у еще одного жителя Подмосковья. Кроме того, в ходе обыска квартиры полицейские обнаружили 656 свертков, в которых содержался каннабис. Мужчину заключили под стражу и завели на него уголовное дело.