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Плантацию конопли размером с несколько футбольных полей обнаружили в Приморье

В Приморском крае недалеко от населенного пункта Хороль сотрудники правоохранительных органов обнаружили плантацию конопли размером с четыре футбольных поля. Об этом в пятницу, 18 июля, сообщили в Telegram-канале Amur Mash.

В Приморском крае недалеко от населенного пункта Хороль сотрудники правоохранительных органов обнаружили плантацию конопли размером с четыре футбольных поля. Об этом в пятницу, 18 июля, сообщили в Telegram-канале Amur Mash.

За растениями ухаживали специалисты, за плантацией также следили охраннники. Всех соучастников задержали.

Теперь сотрудники полиции пытаются выяснить, кто организовал незаконный бизнес на территории региона, уточнили в публикации.

7 июля силовики обнаружили 46 кустов конопли в квартире дома в Подмосковье. В отношении мужчины, выращивавшего их, возбудили уголовное дело.

Недавно правоохранители также изъяли свыше 350 кустов конопли у еще одного жителя Подмосковья. Кроме того, в ходе обыска квартиры полицейские обнаружили 656 свертков, в которых содержался каннабис. Мужчину заключили под стражу и завели на него уголовное дело.