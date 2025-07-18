Плантацию конопли размером с несколько футбольных полей обнаружили в Приморье

Недавно правоохранители также изъяли свыше 350 кустов конопли у еще одного жителя Подмосковья. Кроме того, в ходе обыска квартиры полицейские обнаружили 656 свертков, в которых содержался каннабис. Мужчину заключили под стражу и завели на него уголовное дело.