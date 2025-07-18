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Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Тишковец: в Москве в пятницу ожидается без осадков и до плюс 27 градусов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Погода без осадков и температура воздуха до плюс 27 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня синоптическая ситуация в столичном регион обусловится южной периферией антициклона. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На юге и юго-западе Подмосковья небольшой дождь. Ветер восточный 4−9 метров в секунду. Температура воздуха — плюс 24 — плюс 27, что на 3 градуса выше климатической нормы», — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что показания барометров будут слабо расти и составят 748 миллиметров ртутного столба.