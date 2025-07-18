Москвичам рассказали о погоде в пятницу

«Сегодня синоптическая ситуация в столичном регион обусловится южной периферией антициклона. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На юге и юго-западе Подмосковья небольшой дождь. Ветер восточный 4−9 метров в секунду. Температура воздуха — плюс 24 — плюс 27, что на 3 градуса выше климатической нормы», — рассказал Тишковец.