Москвичам рассказали о погоде в пятницу

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Погода без осадков и температура воздуха до плюс 27 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Сегодня синоптическая ситуация в столичном регион обусловится южной периферией антициклона. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На юге и юго-западе Подмосковья небольшой дождь. Ветер восточный 4−9 метров в секунду. Температура воздуха — плюс 24 — плюс 27, что на 3 градуса выше климатической нормы», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что показания барометров будут слабо расти и составят 748 миллиметров ртутного столба.