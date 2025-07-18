Ректор назвал топ самых популярных специальностей БГУ

Ректор БГУ Андрей Король в интервью изданию sb.by назвал топ самых популярных специальностей в Белорусском государственном университете.
По его словам, традиционно в вузе популярными специальностями остаются направления прошлых ректор.
— Гуманитарный блок — это факультет международных отношений, в области естественно-научного профиля — специальности с IT-компонентом, — отметили ректор БГУ.
Король довил, что высокий рейтинг фиксируется на специальностях химических, биологических, а также юридических и дизайн-направленности.
Кстати, первокурсники четырех факультетов БГУ получат по 420 рублей.
Ранее Минобразования назвало стоимость обучения в вузах Беларуси в 2025 году.
Кроме того, Минобразования Беларуси сказало про стоимость школьных учебников.