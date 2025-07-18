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Ректор назвал топ самых популярных специальностей БГУ

Ректор БГУ озвучил топ самых популярных специальностей в университете.

Источник: Комсомольская правда

Ректор БГУ Андрей Король в интервью изданию sb.by назвал топ самых популярных специальностей в Белорусском государственном университете.

По его словам, традиционно в вузе популярными специальностями остаются направления прошлых ректор.

— Гуманитарный блок — это факультет международных отношений, в области естественно-научного профиля — специальности с IT-компонентом, — отметили ректор БГУ.

Король довил, что высокий рейтинг фиксируется на специальностях химических, биологических, а также юридических и дизайн-направленности.

Кстати, первокурсники четырех факультетов БГУ получат по 420 рублей.

Ранее Минобразования назвало стоимость обучения в вузах Беларуси в 2025 году.

Кроме того, Минобразования Беларуси сказало про стоимость школьных учебников.