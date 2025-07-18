«Золотым голосом не назовешь»: Соседов раскритиковал Николая Баскова как артиста

— Вы посмотрите на него, какой он артист? Поет под фонограмму, золотым голосом его точно сейчас не назовешь. И в целом я бы ему посоветовал первым закрыть рот, потому что слушать голос Баскова, а уж тем более его пение, отнюдь не приятно, — сказал он в беседе с «Общественной Службой Новостей».