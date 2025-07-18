«Золотым голосом не назовешь»: Соседов раскритиковал Николая Баскова как артиста

Конфликт между певцом Николаем Басковым и музыкальным критиком Сергеем Соседовым набирает обороты. Недавно Соседов снова выступил с резкой критикой в адрес артиста. Он заявил, что у Баскова больше нет ни голоса, ни других данных, необходимых для полноценного выступления на сцене.
Несколько месяцев назад критик посоветовал певцу уйти со сцены, освободив место для молодых исполнителей. Басков резко отреагировал на это, призвав Соседова «закрыть рот» и отметив, что никому не мешает, а пробиться на эстраду сегодня гораздо проще, чем раньше.
— Вы посмотрите на него, какой он артист? Поет под фонограмму, золотым голосом его точно сейчас не назовешь. И в целом я бы ему посоветовал первым закрыть рот, потому что слушать голос Баскова, а уж тем более его пение, отнюдь не приятно, — сказал он в беседе с «Общественной Службой Новостей».
Ранее Басков поделился своими переживаниями из-за неудобств в том, что соседи вынуждают его петь в строго отведенное время дня. Народный артист России также ответил на частые слухи и вопросы в СМИ о возможных пластических операциях.