Во Владивостоке продолжают выявлять незаконную сдачу квартир в аренду

Для граждан, желающих легализовать доход от аренды, существует несколько официальных способов. Можно воспользоваться мобильным приложением «Мой налог» и зарегистрироваться в статусе самозанятого: в этом случае предусмотрены сниженные ставки — четыре процента для сделок с физическими лицами и шесть процентов для сдачи помещений организациям. Кроме того, можно приобрести патент на сдачу жилья в аренду, годовая стоимость которого составляет шесть процентов от потенциального дохода.