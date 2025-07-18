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Во Владивостоке продолжают выявлять незаконную сдачу квартир в аренду

Рейд был организован после обращения жителей по телефону доверия.

Источник: Соцсети

Во Владивостоке в четверг, 17 июля, прошёл очередной рейд, направленный на выявление случаев незаконной сдачи жилья в аренду. Как уточнили в пресс-службе администрации Владивостока, мероприятие организовано с участием специалистов управления финансов, сотрудников УМВД и представителей Федеральной налоговой службы.

В результате проверки в Первомайском районе были обнаружены шесть квартир, сдаваемых без оформленных договоров. Под подозрение попали объекты по адресам: Окатовая, 4, Окатовая, 10, Терешковой, 21, Терешковой, 22, Черемуховая, 22 и Черемуховая, 8. Владельцев этих квартир вызовут в налоговый орган для разъяснения правил декларирования дохода и оформления статуса самозанятых.

В администрации города пояснили, что поводом для рейда стали сообщения жителей о возможной нелегальной аренде квартир, поступившие по телефону доверия и через письменные обращения. Анонимно сообщить о фактах незаконной сдачи жилья можно по телефону 8 (423) 253−43−14.

По информации властей, подобные мероприятия проводятся в разных районах Владивостока регулярно, и адреса для проверок определяются на основе жалоб.

Для граждан, желающих легализовать доход от аренды, существует несколько официальных способов. Можно воспользоваться мобильным приложением «Мой налог» и зарегистрироваться в статусе самозанятого: в этом случае предусмотрены сниженные ставки — четыре процента для сделок с физическими лицами и шесть процентов для сдачи помещений организациям. Кроме того, можно приобрести патент на сдачу жилья в аренду, годовая стоимость которого составляет шесть процентов от потенциального дохода.