«Особое место в сердце Патриарха»: зачем в Татарстан приедет глава РПЦ Кирилл

Один из списков иконы в XX веке оказался за границей: он побывал в Великобритании, США, Португалии и в итоге оказался в Ватикане. С 1993 года святыня хранилась у Папы Иоанна Павла II. Ровно 20 лет назад, в 2005 году, в честь 1000-летия Казани, Патриарх Алексий II передал Ватиканский список Казанской митрополии. Сейчас он находится в восстановленном Казанском соборе и открыт для паломников.