Целый день без света: Где в Кишиневе отключат электричество — публикуем адреса

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщает о плановых отключениях электричества в пятницу, 18 июля 2025, в Кишиневе.
Буюканы.
Алба-Юлия, 99, 99A, 103, 202, 204, 204/2, 206, 206/1, шос. Балкань, 2, 2/1, 2/2, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 9999 — с 09:00 до 16:00.
Центр.
Хынчештское шоссе, 206A, 208, 208A, 210, 214−216, 216/1, 217, 220A, 220D, 222A, 222/1, 224, 228, 229, 230, 233, 236−238, 243, 253−255, В. Ковтун, 2−14, 30, 34−40, 3−9, 23−27, 37, пер. В. Ковтун, 1, 12 — с 08:50 до 18:00.
Рышкановка.
Дойна, 191, 191/1, 193, 193/3, 193/4, 195−199, 199/1, 199/3 — с 08:30 до 16:00.
Г. Выртосу, 10, Ипотешть, 20, 24, 21−33, 39−41, 47, 53−63, В. Албэ, ½, 10/1, 12/1, Ф. Лупашку, 3, Замолксе, 1, 2, 2/1 — с 09:20 до 16:00.
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