В Минусинске появится современный спортивный парк «Я — Ясная поляна»

На территории площадью около 2 гектаров будут оборудованы площадки для различных видов спорта, включая стритбол, мини-футбол, бадминтон и уличный баскетбол. Также будет проложен вело-беговой маршрут с зоной воркаута, установлены сценический подиум и трибуны. Зимой центральная событийная площадка превратится в каток. Для детей будут оборудованы игровые площадки, амфитеатр, городские качели и пункт проката спортивного инвентаря.