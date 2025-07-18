В Минусинске появится современный спортивный парк «Я — Ясная поляна»

В Минусинске ведется строительство нового спортивного парка «Я — Ясная поляна», ставшего победителем Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
На территории площадью около 2 гектаров будут оборудованы площадки для различных видов спорта, включая стритбол, мини-футбол, бадминтон и уличный баскетбол. Также будет проложен вело-беговой маршрут с зоной воркаута, установлены сценический подиум и трибуны. Зимой центральная событийная площадка превратится в каток. Для детей будут оборудованы игровые площадки, амфитеатр, городские качели и пункт проката спортивного инвентаря.
Любители экстремальных видов спорта смогут заниматься в скейт-парке. Для детей также установят батуты, лазательный комплекс, качели-балансиры и телеграф. Владельцы собак смогут выгуливать своих питомцев на специально оборудованной площадке.
По словам заместителя министра строительства и ЖКХ Ирины Котельниковой, проекты-победители Всероссийского конкурса становятся знаковыми местами и точками притяжения для местных жителей и туристов. К разработке проекта «Я — Ясная поляна» были привлечены студенты Минусинского колледжа культуры и искусства и ученики местных школ.
Помимо Минусинска, проекты, получившие федеральную поддержку, будут реализованы и в других населённых пунктах. Благодаря Всероссийскому конкурсу в Красноярском крае уже появились 16 благоустроенных территорий в различных городах.
Как раннее писал «МК в Красноярске», прокуратура добивается строительства спорт-парка в Минусинске. В апреле текущего года управление городского хозяйства заключило контракт на благоустройство нового спортивного объекта на сумму около 100 млн рублей.