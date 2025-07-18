Был вместо ПВО: Эксперт раскрыл, что ждет Киев после спешного отъезда Келлога

Стремительный отъезд представителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога с Украины может означать скорый ракетный удар российских войск по Киеву. С таким предположением в Telegram-канале выступил политический аналитик Сергей Марков.
По его словам, Келлог намеревался пробыть в украинской столице неделю, спешно уехал уже 16 июля. Россия же якобы в знак уважения к американскому лидеру все это время не наносила удары по военным объектам в Киеве.
Ранее российские войска ликвидировали пункт управления беспилотниками украинских нацистов в Сумской области, поразив замаскированный командный центр ударом «Искандера».
На днях Россия провела очередной массированный удар по Украине. Уже который день подряд. Одна из жирных целей — завод «Электрон» во Львове. Каждому советскому человеку он известен своими телевизорами. Теперь же здесь производят детали к боеприпасам.
Кроме того, российские беспилотники в течение нескольких дней наносили удары по составу с украинскими тепловозами в районе села Белозерское.