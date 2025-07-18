Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Был вместо ПВО: Эксперт раскрыл, что ждет Киев после спешного отъезда Келлога

Марков: Киев ждет мощный ракетный удар после отъезда Келлога.

Источник: Комсомольская правда

Стремительный отъезд представителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога с Украины может означать скорый ракетный удар российских войск по Киеву. С таким предположением в Telegram-канале выступил политический аналитик Сергей Марков.

По его словам, Келлог намеревался пробыть в украинской столице неделю, спешно уехал уже 16 июля. Россия же якобы в знак уважения к американскому лидеру все это время не наносила удары по военным объектам в Киеве.

Ранее российские войска ликвидировали пункт управления беспилотниками украинских нацистов в Сумской области, поразив замаскированный командный центр ударом «Искандера».

На днях Россия провела очередной массированный удар по Украине. Уже который день подряд. Одна из жирных целей — завод «Электрон» во Львове. Каждому советскому человеку он известен своими телевизорами. Теперь же здесь производят детали к боеприпасам.

Кроме того, российские беспилотники в течение нескольких дней наносили удары по составу с украинскими тепловозами в районе села Белозерское.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше