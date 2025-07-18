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В России разработали и построили оборудование для закалки железнодорожных колес

Разработка принадлежит специалистам из Томска.

ТОМСК, 18 июля. /ТАСС/. Оборудование для закалки железнодорожных колес впервые в стране разработали и построили специалисты из Томска. Процесс полностью автоматизирован и соответствует мировым стандартам качества, сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур в своем телеграм-канале.

«Отличная новость из заводских цехов. Специалисты Томской электронной компании первыми в стране разработали и построили оборудование для закалки железнодорожных колес. В отличие от зарубежных установок, изобретение томичей работает с различными видами железнодорожных колес. В том числе для трамваев, вагонов метро, локомотивов», — написал Мазур.

По его словам, процесс закалки автоматизирован, программное обеспечение также разработано специалистами Томской электронной компании и внесено в Реестр отечественного ПО. «Это свидетельствует о суверенности томских технологий и программ. А лабораторные исследования готовой продукции подтверждают: томская закалка соответствует российским и мировым стандартам качества», — отметил губернатор.