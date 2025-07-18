В России разработали и построили оборудование для закалки железнодорожных колес

«Отличная новость из заводских цехов. Специалисты Томской электронной компании первыми в стране разработали и построили оборудование для закалки железнодорожных колес. В отличие от зарубежных установок, изобретение томичей работает с различными видами железнодорожных колес. В том числе для трамваев, вагонов метро, локомотивов», — написал Мазур.