Часть школы незаконно продали в Караганде

Школа не была ликвидирована. Пристройка представляла собой единый комплекс со школой и не была выделена как самостоятельный объект на основании разделительного баланса. Школа и пристройка имеют единый юридический адрес, расположены на неделимом земельном участке с одним кадастровым номером. На момент приватизации школа функционировала как образовательное учреждение и продолжает действовать в настоящее время.