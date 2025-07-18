Часть школы незаконно продали в Караганде

Как сообщается в официальном Telegram-канале ВС РК, в 2000 году Департамент управления коммунальной собственностью Караганды реализовал двухэтажную пристройку к средней школе частному университету за 789 тыс. тенге по договору купли-продажи.
В 2006 году акимат города предоставил жителю Караганды право собственности на земельный участок для эксплуатации данной пристройки.
Спустя три года акимат внес изменения в свое постановление от 2006 года, указав в качестве землепользователя университет вместо гражданина. Через полгода отдел земельных отношений и университет заключили договор купли-продажи земельного участка площадью 1 га.
После проведенной проверки уполномоченный орган направил в суд иск к университету, управлениям государственных закупок и экономики, отделу земельных отношений и акиму города — о признании недействительными договоров купли-продажи и отмене постановлений акимата.
В иске указано на допущенные сторонами нарушения законодательства при приватизации части объекта, в том числе статей 5 и 8 Указов президента «О приватизации» и «О земле».
Специализированный межрайонный экономический суд, рассмотрев дело, отметил, что сделка, содержание которой не соответствует требованиям закона и которая совершена с целью, заведомо противоречащей основам правопорядка, может быть признана судом недействительной (п. 1 ст. 158 Гражданского кодекса РК).
Согласно п. 1 ст. 8 Указа «О приватизации», имущество предприятия может быть выделено в отдельный объект приватизации лишь в случае ликвидации государственного предприятия.
Школа не была ликвидирована. Пристройка представляла собой единый комплекс со школой и не была выделена как самостоятельный объект на основании разделительного баланса. Школа и пристройка имеют единый юридический адрес, расположены на неделимом земельном участке с одним кадастровым номером. На момент приватизации школа функционировала как образовательное учреждение и продолжает действовать в настоящее время.
Если земельный участок признан неделимым, его раздел и выдел доли в натуре не допускаются (п. 1 ст. 23 Указа «О земле»).
Таким образом, уполномоченный орган допустил незаконное отчуждение государственного имущества с нарушением норм законодательства.
Суд указал, что срок исковой давности исчисляется с момента, когда уполномоченному органу стало известно о нарушении закона, а потому срок считается непропущенным.
На основании изложенного суд признал недействительными договоры купли-продажи нежилого помещения — двухэтажной пристройки к школе и земельного участка площадью 1 га. Также были отменены соответствующие постановления акимата, стороны приведены в первоначальное положение.