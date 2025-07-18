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В вузе Самары студенты могут получить двойные дипломы

Студент из Самары получил сразу два диплома о высшем образовании.

Источник: Комсомольская правда

В вузе Самары у студентов есть возможность получить образование сразу в двух ведущих университетах страны и стать обладателем двух дипломов. Такая программа реализуется совместно со Сколтехом. Об этом сообщили в Самарском университете.

«Обучающиеся могут освоить актуальные направления и получить опыт работы в исследовательских коллективах. Обладателем сразу двух дипломов уже стал Владимир Жауров», — рассказали в пресс-службе.

Учебный процесс строится индивидуально. Для получения диплома нужно набрать определенное количество баллов, освоить обязательные предметы, в том числе квантовая механика и основы фотоники, пройти дополнительные треки.

Программа двойных дипломов — это опыт жизни и учебы в двух разных городах. Студентам предлагают участвовать в реальных научных проектах.