«Страна будущего» превратилась в апокалипсис

В лайнапе фестиваля заявлены мировые звезды жанра David Guetta, Swedish House Mafia, Lost Frequencies, Charlotte De Witte и десятки других артистов. Билеты раскуплены, адепы и просто тусовщики стекаются в Бум и окрестности со всего мира — на самолетах, поездах, автостопом, на личных машинах, трейлерах и даже на велосипедах. Устроители стараются унять панику, понимая, что этот поток уже не остановить и не развернуть. С утра 17 июля уже открылся фестивальный кемпинг и заполянется он, как утверждают, «со стремительной скоростью». Реакции публики разделились: одни требуют возврата средств, другие выражают поддержку организаторам. Dimitri Vegas, один из хэдлайнеров, выложил в соцсети логотип фестиваля с разбитым сердцем.