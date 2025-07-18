«Страна будущего» превратилась в апокалипсис

Более 70 тысяч участников, спешащих на один из крупнейших фестивалей электронной музыки в мире Tomorrowland 2025 («Завтрашняя страна») в бельгийском городе Буме, вместо танцев до упаду и музыкальной нирваны ожидает сегодня дымящееся пепелище. Менее чем за 48 часов до старта, объявленного на 18 июля, сгорела главная сцена фестиваля. Среди участников, организаторов и в прессе — вселенский переполох.
Пожар начался около шести вечера по местному времени, когда на площадке находилось более тысячи сотрудников, занятых финальными работами. К счастью, никто не пострадал, но огромная конструкция главной сцены Orbyz, на возведение которой ушел месяц и, как сказал один из рабочих, «оставались последние штрихи», оказалась уничтожена пламенем за считаные минуты.
Кадры пылающей сцены моментально разлетелись в соцсетях. Свидетели описывали происходящее как «апокалипсис». Ошеломленные организаторы, однако, оперативно собрались с духом и уже заявили, что отмена фестиваля не рассматривается, заверив не менее ошеломленную публику, что «идет активный поиск решений». Мэр соседнего Рюмста Юрген Каллаертс подтвердил, что ведется работа над «временной заменой сцены или перераспределением выступлений по оставшимся 14 площадкам», которые не пострадали, но значительно уступают главной по масштабам.
В лайнапе фестиваля заявлены мировые звезды жанра David Guetta, Swedish House Mafia, Lost Frequencies, Charlotte De Witte и десятки других артистов. Билеты раскуплены, адепы и просто тусовщики стекаются в Бум и окрестности со всего мира — на самолетах, поездах, автостопом, на личных машинах, трейлерах и даже на велосипедах. Устроители стараются унять панику, понимая, что этот поток уже не остановить и не развернуть. С утра 17 июля уже открылся фестивальный кемпинг и заполянется он, как утверждают, «со стремительной скоростью». Реакции публики разделились: одни требуют возврата средств, другие выражают поддержку организаторам. Dimitri Vegas, один из хэдлайнеров, выложил в соцсети логотип фестиваля с разбитым сердцем.
Пожарные успели локализовать огонь до того, как он добрался до жилых районов и леса. Причина пока не установлена, но в соцсетях сообщают, что незадолго до возгорания слышались фейерверки, однако, пока не ясно, была ли это «неспровоциронная детонация» свезенной для спецэффектов пиротехники или чья-то забава, обернувшаяся катастрофой. Организаторы фестиваля срочно составляют обновленное расписание на всю фестивальную неделю, которое вместе с главной сценой полностью погорело.