Каракурты и скорпионы в Казахстане: как спастись

Чёрные вдовы
Каракурт (Latrodectus tredecimguttatus), известный как средиземноморская чёрная вдова, — это небольшой паук из рода чёрных вдов, отличающийся высокой токсичностью яда. Самки каракурта, достигающие 7−15 мм в длину, наиболее опасны. Их чёрное блестящее тело украшено 13 красными или оранжевыми пятнами, иногда с белой каймой. Самцы меньше (4−7 мм) и не представляют угрозы для человека. Каракурты предпочитают сухие степные и пустынные местности, такие как полынные степи, склоны оврагов, заброшенные участки, свалки и кучи мусора. Пик их активности приходится на июль и август, когда самки мигрируют в поисках мест для гнездования.
Яд каракурта содержит нейротоксины, которые поражают центральную нервную систему. Укус вызывает жгучую боль, которая через 10−15 минут распространяется по телу, сопровождаясь симптомами, такими как судороги, тошнота, рвота, повышение температуры, нарушение сердечного ритма и дыхания. В тяжёлых случаях без медицинской помощи возможен летальный исход, особенно у детей, пожилых людей или лиц с хроническими заболеваниями.
Скорпионы
Скорпионы, обитающие в Казахстане, относятся к менее ядовитым видам по сравнению с каракуртами, но их укусы также могут быть болезненными и опасными, особенно для людей с аллергиями или ослабленным иммунитетом. В Казахстане встречаются виды скорпионов, характерные для пустынных и полупустынных зон, такие как Buthus и Mesobuthus. Они активны ночью и предпочитают тёплые, сухие места, такие как каменистые пустоши, трещины в земле и заброшенные постройки.
Укус скорпиона вызывает локальную боль, покраснение и отёк. В редких случаях могут наблюдаться системные симптомы: головокружение, тошнота, учащённое сердцебиение. Хотя смертельные случаи от укусов скорпионов в Казахстане крайне редки, медицинская помощь необходима, особенно для детей и пожилых людей.
Случаи укусов в Казахстане
В 2024 году в Казахстане наблюдался всплеск активности каракуртов. По данным Министерства здравоохранения, с начала года по 11 сентября было зарегистрировано 342 случая укусов каракуртов в Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Туркестанской, Мангистауской областях, области Жетысу и в Шымкенте. В июле только в Шымкенте в больницы обратились 20 человек с укусами каракуртов. В Атырауской области в июне 2024 года зафиксировано 10 случаев укусов людей и более 120 случаев укусов животных, из которых 16 животных погибли.
Скорпионы реже становятся причиной обращений в медицинские учреждения, но их укусы также фиксируются, особенно в сельских районах. Точные данные о количестве укусов скорпионов в Казахстане ограничены, так как они менее токсичны и реже вызывают тяжёлые последствия.
Как избежать укуса
Каракурты и скорпионы не нападают на человека без причины. Укусы обычно происходят при случайном контакте, например, когда паук или скорпион чувствует угрозу. Будьте внимательны в местах обитания. Избегайте хождения босиком в степи, на заброшенных участках, свалках или вблизи куч мусора.
Проверяйте обувь, одежду и постельное бельё перед использованием, особенно если они находились на улице.
Не трогайте пауков или скорпионов руками. Если заметили членистоногое, смахивайте его тканью или палкой, не придавливая.
При ночёвке на природе используйте палатку с плотно закрытым пологом, подоткнутым под спальное место.
Не спите на голой земле, особенно в тёплые месяцы (май-сентябрь).
Убирайте мусор, поленницы и заросли на дачных участках, так как они привлекают каракуртов и скорпионов.
Проводите дезинсекционные работы в местах, где могут обитать пауки и скорпионы.
Объясните детям, как выглядят каракурты и скорпионы, и запретите брать их в руки.
Каракурты и скорпионы наиболее активны ночью. Используйте фонарик при передвижении в тёмное время в потенциально опасных местах.
Укус каракурта
Первая помощь: обездвижьте конечность. Если укус пришёлся на руку или ногу, зафиксируйте её, чтобы замедлить распространение яда.
Приложите холод — холодный компресс может уменьшить отёк и замедлить действие яда.
Дайте обильное питьё — тёплая вода или чай помогут поддерживать гидратацию, но избегайте алкоголя, так как он ускоряет распространение токсинов.
Примите доступное болеутоляющее средство (например, парацетамол или ибупрофен) для снятия боли.
Не прижигайте и не надрезайте место укуса: Несмотря на рекомендации советского зоолога П. И. Мариковского о прижигании спичкой в первые 2−3 минуты, современные врачи считают этот метод опасным и неэффективным, так как он может вызвать ожоги и инфекции.
Не накладывайте жгут — это может усугубить состояние.
Немедленно обратитесь в ближайшее медицинское учреждение. В Казахстане доступно около 110 доз противокаракуртовой сыворотки, которая эффективна при своевременном введении.
Симптоматическое лечение включает введение новокаина, глюконата кальция, гидросульфата магния, а также обезболивающих и противосудорожных препаратов.
Сообщите врачам, где и когда произошёл укус, и опишите паука.
При укусе возникает жгучая боль, распространяющаяся по телу.
Судороги, тошнота, рвота, повышение температуры.
Затруднённое дыхание, учащённый пульс, гиперемия склер глаз («налитые кровью глаза»).
Укус скорпиона
Промойте место укуса водой с мылом, чтобы предотвратить инфекцию.
Приложите холодный компресс для снятия отёка и боли.
Примите обезболивающее средство при сильной боли.
Обездвижьте укушенную конечность.
В большинстве случаев лечение симптоматическое, так как специфической сыворотки против укусов скорпионов в Казахстане обычно не требуется.