Каракурты и скорпионы в Казахстане: как спастись

Скорпионы, обитающие в Казахстане, относятся к менее ядовитым видам по сравнению с каракуртами, но их укусы также могут быть болезненными и опасными, особенно для людей с аллергиями или ослабленным иммунитетом. В Казахстане встречаются виды скорпионов, характерные для пустынных и полупустынных зон, такие как Buthus и Mesobuthus. Они активны ночью и предпочитают тёплые, сухие места, такие как каменистые пустоши, трещины в земле и заброшенные постройки.