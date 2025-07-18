Ранэль Зияков рассудит матч первого тура РПЛ между «Крыльями» и «Акроном»

Российский футбольный союз определился с главным арбитром на дерби 63-го региона.
«Акрон» примет «Крылья Советов» на «Солидарность Самара Арене» в субботу. Матч начнется в 16:30 (6+). Встречу рассудит Ранэль Зияков. Ему помогут Денис Петров и Хамид Талаев. Резервный — Роман Сафьян.
За видео будут отвечать Владимир Москалев (ВАР) и Артем Чистяков (АВАР). Инспектором игры назначили Юрия Баскакова.
На днях подробно рассказывали, в каком составе тольяттинский «Акрон» подходит к старту нового чемпионата и принципиальному матчу с «зелено-бело-синими».
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