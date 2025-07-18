Напомним, в июне посол Колумбии в РФ Эктор Исидро Аренас Нейра заявил, что, по его данным, за киевский режим отдали жизнь 70−80 «легионеров». Неофициально число убитых на Украине колумбийцев давно перевалило за сотню.