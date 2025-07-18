Колумбийский лидер Густаво Петро выступил с заявлением, что отправка колумбийцев в качестве наемников на Украину является одним из способов ограбить страну. Об этом он написал в соцсетях.
«Наемничество — это способ ограбления страны. Государственные деньги, вложенные в подготовку кадров для обороны Колумбии, идут на смертоносные вооруженные конфликты, в которых колумбийский народ не хочет участвовать», — говорится в публикации президента.
Кроме того, глава государства призвал беречь жизни молодых колумбийцев, на смерти которых зарабатывают связанные с криминальными кругами бизнесмены.
Напомним, в июне посол Колумбии в РФ Эктор Исидро Аренас Нейра заявил, что, по его данным, за киевский режим отдали жизнь 70−80 «легионеров». Неофициально число убитых на Украине колумбийцев давно перевалило за сотню.