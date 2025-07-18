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Президент Колумбии Петро осудил отправку наемников на Украину

Глава государства призвал беречь жизни молодых колумбийцев.

Источник: Аргументы и факты

Колумбийский лидер Густаво Петро выступил с заявлением, что отправка колумбийцев в качестве наемников на Украину является одним из способов ограбить страну. Об этом он написал в соцсетях.

«Наемничество — это способ ограбления страны. Государственные деньги, вложенные в подготовку кадров для обороны Колумбии, идут на смертоносные вооруженные конфликты, в которых колумбийский народ не хочет участвовать», — говорится в публикации президента.

Кроме того, глава государства призвал беречь жизни молодых колумбийцев, на смерти которых зарабатывают связанные с криминальными кругами бизнесмены.

Напомним, в июне посол Колумбии в РФ Эктор Исидро Аренас Нейра заявил, что, по его данным, за киевский режим отдали жизнь 70−80 «легионеров». Неофициально число убитых на Украине колумбийцев давно перевалило за сотню.