В Омске началось строительство модульного плавательного бассейна

В Омске стартовало строительство модульного плавательного бассейна на территории бывшего стадиона «Сатурн». Территория уже несколько лет была заброшена. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Реализация проекта ведется в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» (направление «Я выбираю спорт») при поддержке Министерства спорта Российской Федерации. Цель инициативы — развитие доступной спортивной инфраструктуры и создание условий для занятий физической культурой и спортом в шаговой доступности.
«На месте бывшего стадиона “Сатурн”, который много лет стоял заброшенным, уже в этом году возведем модульный бассейн. Работы стартовали. Спортивный объект создаем в рамках федерального проекта “Бизнес-спринт”. Пользоваться бассейном смогут воспитанники спортивных школ и все желающие», — подчеркнул Виталий Хоценко.
Модульный бассейн планируется использовать как для тренировок юных спортсменов, так и для массового посещения горожан. Это станет важным шагом в развитии инфраструктуры физической культуры в регионе и поможет популяризировать здоровый образ жизни среди омичей.
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