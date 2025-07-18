В Омске началось строительство модульного плавательного бассейна

«На месте бывшего стадиона “Сатурн”, который много лет стоял заброшенным, уже в этом году возведем модульный бассейн. Работы стартовали. Спортивный объект создаем в рамках федерального проекта “Бизнес-спринт”. Пользоваться бассейном смогут воспитанники спортивных школ и все желающие», — подчеркнул Виталий Хоценко.