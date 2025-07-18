Одну категорию мигрантов освободят от экзамена по русскому языку

В течение августа несовершеннолетним будет предоставлена возможность пересдать экзамен. Министр заверила, что дети смогут подготовиться и ознакомиться с заданиями онлайн. Ранее правозащитница, исполнительный директор Межнационального информационного центра Нурзида Бенсгиер предупредила, что семьи мигрантов, дети которых не сдадут экзамен по русскому языку и не поступят в школу, могут выдворить из России. По ее словам, сейчас на федеральном уровне обсуждается нормативный акт, который будет регулировать этот процесс. Теоретически родители детей, оставшихся без школьного образования, должны покинуть страну добровольно или их будут выдворять за совершение административного правонарушения.