Одну категорию мигрантов освободят от экзамена по русскому языку

Проект поправок в ст. 15 и ст. 18 закона «О правовом положении иностранных граждан» разработало Минобрнауки. Авторы проекта считают, что мера упростит процесс привлечения кадровых ресурсов из числа иностранцев. Правительственная квота предполагает, что иностранный гражданин будет находиться в России не более года. Она также возлагает на работодателя ответственность за своевременный выезд иностранцев из России. В 2024 году квота составила 156 тыс. разрешений. На 2025 год установлена квота в 234,9 тыс. разрешений.
Напомним, с этого года экзамен по русскому языку обязаны сдавать и дети мигрантов. В противном случае их не возьмут в школу. Первые экзамены прошли в июне. Около 60% детей мигрантов в Свердловской области не сдали экзамен, заявила министр образования региона Светлана Тренихина.
В течение августа несовершеннолетним будет предоставлена возможность пересдать экзамен. Министр заверила, что дети смогут подготовиться и ознакомиться с заданиями онлайн. Ранее правозащитница, исполнительный директор Межнационального информационного центра Нурзида Бенсгиер предупредила, что семьи мигрантов, дети которых не сдадут экзамен по русскому языку и не поступят в школу, могут выдворить из России. По ее словам, сейчас на федеральном уровне обсуждается нормативный акт, который будет регулировать этот процесс. Теоретически родители детей, оставшихся без школьного образования, должны покинуть страну добровольно или их будут выдворять за совершение административного правонарушения.