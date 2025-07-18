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Еще одна категория россиян имеет право на дополнительный отпуск

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости. Работающим пенсионерам в России положен ежегодный дополнительный неоплачиваемый отпуск продолжительностью не более 14 дней, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова.

Источник: РИА "Новости"

«Трудовой Кодекс РФ (статья 128) устанавливает обязанность работодателя предоставлять работающим пенсионерам по старости в соответствии с его письменным заявлением отпуск без сохранения заработной платы до 14 календарных дней в году», — сказала Солодовникова.

При этом ежегодный оплачиваемый отпуск для работающих пенсионеров составляет минимум 28 дней. Такое же количество дней отпуска раз в год положено всем остальным работающим россиянам.

По закону, продолжительность такого отпуска может варьироваться в зависимости от региона, характера работы и имеющихся у гражданина социальных льгот, уточнила эксперт.