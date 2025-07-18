Еще одна категория россиян имеет право на дополнительный отпуск

«Трудовой Кодекс РФ (статья 128) устанавливает обязанность работодателя предоставлять работающим пенсионерам по старости в соответствии с его письменным заявлением отпуск без сохранения заработной платы до 14 календарных дней в году», — сказала Солодовникова.
При этом ежегодный оплачиваемый отпуск для работающих пенсионеров составляет минимум 28 дней. Такое же количество дней отпуска раз в год положено всем остальным работающим россиянам.
По закону, продолжительность такого отпуска может варьироваться в зависимости от региона, характера работы и имеющихся у гражданина социальных льгот, уточнила эксперт.