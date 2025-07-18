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18 июля жители Иркутска могут бесплатно пройти медицинское обследование

18 июля перед торговым центром «Bazar» на улице Трактовой, 35, с 10:00 до 17:00 проходит акция «День здоровья».

Источник: Freepik

Взрослые могут пройти экспресс-анализы крови на глюкозу и холестерин, тестирование на ВИЧ, гепатиты и сифилис, а также сделать УЗИ щитовидной железы и почек, ЭКГ, маммографию и флюорографию. Дополнительно доступны консультации дерматологов, офтальмологов, наркологов, медицинских психологов и онкологов. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Для детей предусмотрены антропометрические измерения, пульсоксиметрия, осмотр ЛОР-органов, а также консультации педиатров, ортопедов и специалистов по детскому питанию.

Предварительная запись не требуется. Волонтеры раздают информационные материалы о профилактике вредных привычек, диспансеризации и репродуктивном здоровье.