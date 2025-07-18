18 июля жители Иркутска могут бесплатно пройти медицинское обследование

Взрослые могут пройти экспресс-анализы крови на глюкозу и холестерин, тестирование на ВИЧ, гепатиты и сифилис, а также сделать УЗИ щитовидной железы и почек, ЭКГ, маммографию и флюорографию. Дополнительно доступны консультации дерматологов, офтальмологов, наркологов, медицинских психологов и онкологов. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.