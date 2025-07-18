FT: Украинская элита не доверяет Зеленскому из-за коррупции и авторитарных методов

В этот же день украинский президент вступил в словесную перепалку с депутатом Алексеем Гончаренко* во время выступления в Верховной раде. Парламентарий спросил его, будет ли демобилизация военных. Зеленский ответил, что они «вернутся домой, когда мы победим врагов».