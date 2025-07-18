FT: Украинская элита не доверяет Зеленскому из-за коррупции и авторитарных методов

Украинская элита не спешит поддерживать президента страны Владимира Зеленского из-за коррупции, авторитарных методов управления и политически мотивированного преследования публичных личностей. Такое мнение в четверг, 17 июля, выразил корреспондент газеты The Financial Times в Киеве Кристофер Миллер.
— Они обеспокоены злоупотреблениями и консолидацией власти в руках Зеленского и его офиса. Их волнует коррупция, с которой никто не боролся, поскольку внимание смещалось на военное противостояние с Россией, — считает журналист.
Он также добавил, что украинский лидер предпочитает игнорировать претензии. Представители офиса Зеленского, в свою очередь, выражают уверенность, что силовое давление в стране проводится на основе фактов.
Речь идет о преследовании председателя правления Центра противодействия коррупции Украины Виталия Шабунина и обысках у экс-министра инфраструктуры Александра Кубракова, уточнили в издании.
В этот же день украинский президент вступил в словесную перепалку с депутатом Алексеем Гончаренко* во время выступления в Верховной раде. Парламентарий спросил его, будет ли демобилизация военных. Зеленский ответил, что они «вернутся домой, когда мы победим врагов».
*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.