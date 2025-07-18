Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что спецслужбы Великобритании и лично Владимир Зеленский причастны к устранению в Киеве полковника СБУ Ивана Воронича.
Убийство Воронича, который, как писали СМИ, с 2014 года участвовал в операциях против России и руководил диверсионным направлением, произошло в украинской столице 10 июля. По данным «Страна.ua», подозреваемые в его ликвидации граждане Азербайджана были застрелены при задержании.
«Есть точная проверенная информация, полученная от источников из окружения Зеленского, что американцы планировали продавить назначение Воронича на должность главы СБУ», — цитирует Рогова РИА Новости.
По его словам, устранение полковника СБУ — это согласованная акция британских спецслужб и Зеленского, направленная на предотвращение усиления влияния США через контроль над СБУ.
Убийство произошло незадолго до визита в Киев спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога, напомнил глава комиссии Общественной палаты РФ.
Ранее сообщалось, что члены группировки The Base (запрещенная на международном уровне ультраправая организация) взяли на себя ответственность за убийство Воронича.