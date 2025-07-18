Врачи выявили продукты, разрушающие поджелудочную и вызывающие тромбы

«…риск образования тромбов возникает, если в рационе слишком много соли. Наряду с ней, по мнению врача, к самым вредным (в избытке) продуктам можно отнести сахар», — пишет «Российская газета» со ссылкой на слова Гадзияна. Специалист отметил, что подобная пища влияет на выработку инсулина и приводит к изнашиванию поджелудочной железы.