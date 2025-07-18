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Жаркие выходные: синоптики обещают настоящее пекло

Vaib.uz (Узбекистан. 18 июля). Узгидромет опубликовал прогноз на предстоящие выходные, и, увы, обрадовать он вас не сможет. Нас ждёт настоящее пекло.

Сейчас в Ричмонде: +25° 2 м/с 82% 758 мм рт. ст. +25°
Источник: Vaib.Uz

По данным синоптиков, с юга продолжает поступать очень жаркий и сухой воздух, и его влияние сохранится в ближайшие дни. В дневное время температура воздуха по большинству регионов достигнет 40−43 градусов, а в южных и пустынных районах — до 44−45 градусов.

Некоторое облегчение от жары ощутят лишь жители северо-западных регионов. В воскресенье в Каракалпакстане и Хорезмской области ожидается небольшой спад температуры — днём воздух прогреется до 35−38 градусов.

Кроме того, в ряде районов республики прогнозируется усиление ветра до 13−18 м/с, местами с пыльным позёмком, что может ухудшить видимость и самочувствие.

Погода в Ташкенте

Безоблачно, температура ночью составит 24−27°С, днём: 40−43°С.

Специалисты советуют ограничить пребывание на солнце в дневные часы, пить больше воды и избегать длительных поездок в разгар жары. Будьте осторожны и берегите здоровье!