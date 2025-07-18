Жаркие выходные: синоптики обещают настоящее пекло

По данным синоптиков, с юга продолжает поступать очень жаркий и сухой воздух, и его влияние сохранится в ближайшие дни. В дневное время температура воздуха по большинству регионов достигнет 40−43 градусов, а в южных и пустынных районах — до 44−45 градусов.
Некоторое облегчение от жары ощутят лишь жители северо-западных регионов. В воскресенье в Каракалпакстане и Хорезмской области ожидается небольшой спад температуры — днём воздух прогреется до 35−38 градусов.
Кроме того, в ряде районов республики прогнозируется усиление ветра до 13−18 м/с, местами с пыльным позёмком, что может ухудшить видимость и самочувствие.
Погода в Ташкенте
Безоблачно, температура ночью составит 24−27°С, днём: 40−43°С.
Специалисты советуют ограничить пребывание на солнце в дневные часы, пить больше воды и избегать длительных поездок в разгар жары. Будьте осторожны и берегите здоровье!