Жаркие выходные: синоптики обещают настоящее пекло

По данным синоптиков, с юга продолжает поступать очень жаркий и сухой воздух, и его влияние сохранится в ближайшие дни. В дневное время температура воздуха по большинству регионов достигнет 40−43 градусов, а в южных и пустынных районах — до 44−45 градусов.