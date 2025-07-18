В Самаре отремонтируют крышу и фасады Особняка Клодта за 2,88 млн рублей

В Самаре объявлен поиск подрядчика для ремонта фасадов и крыши особняка Клодта — объекта культурного наследия федерального значения. На работы выделено 2,88 миллиона рублей.
Здание было построено в 1898 году по проекту архитектора Александра Щербачёва. Сейчас в особняке располагается Детская картинная галерея. Исторический дом находится по адресу: улица Куйбышева, 139.
Согласно условиям контракта, все ремонтные работы должны быть завершены до 31 декабря 2025 года. Торги по выбору подрядной организации назначены на 5 августа текущего года.
Особняк Клодта является ярким образцом самарской архитектуры конца XIX века и требует бережного отношения к своему историческому облику. Предстоящие работы помогут сохранить этот уникальный памятник архитектуры для будущих поколений.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.