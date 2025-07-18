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В Самаре отремонтируют крышу и фасады Особняка Клодта за 2,88 млн рублей

В Самаре объявлен поиск подрядчика для ремонта фасадов и крыши особняка Клодта — объекта культурного наследия федерального значения.

В Самаре объявлен поиск подрядчика для ремонта фасадов и крыши особняка Клодта — объекта культурного наследия федерального значения. На работы выделено 2,88 миллиона рублей.

Здание было построено в 1898 году по проекту архитектора Александра Щербачёва. Сейчас в особняке располагается Детская картинная галерея. Исторический дом находится по адресу: улица Куйбышева, 139.

Согласно условиям контракта, все ремонтные работы должны быть завершены до 31 декабря 2025 года. Торги по выбору подрядной организации назначены на 5 августа текущего года.

Особняк Клодта является ярким образцом самарской архитектуры конца XIX века и требует бережного отношения к своему историческому облику. Предстоящие работы помогут сохранить этот уникальный памятник архитектуры для будущих поколений.

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