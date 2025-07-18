Тольяттинская «Лада» планирует усилиться 25-летним форвардом Иваном Савчиком

Нападающий провел минувший розыгрыш КХЛ в «Витязе». Контракт с ним могут подписать на 2 года.
Иван Савчик родился в Челябинске. До Континентальной хоккейной лиги был в системе ханты-мансийской «Югры». Выступал за молодежку и основу в ВХЛ. С сезона 2023−2024 в подмосковном клубе.
Всего поучаствовал в 121 матче КХЛ и набрал 32 очка (15 шайб и 17 ассистов). Из них 59 встреч и 13 баллов (6+7) пришлись на прошлую «регулярку». О потенциальном переходе 25-летнего форварда в «Ладу» сообщает Metaratings.ru.
Известно, что соглашение будет рассчитано на 2 года с окладом в 40 млн рублей.
А на днях писали, что 22-летний нападающий Матвей Кабанов из американской студенческой лиги попробует себя в тольяттинской команде. До переезда за океан был в «Ладье» и «Амурских Тиграх».
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