Выяснилось, кто написал детскую записку с просьбой о помощи

Странная, почти детективная история с детской запиской, прилетевшей на балкон многоэтажки в Братске — городе на севере Иркутской области, — получила продолжение.
Корреспонденту irk.aif.ru стало известно от собственного источника, кто написал то нашумевшее на всю страну послание: «Спасите, пожалуйста, мама меня избивает и папа».
«Ребенок не запуганный».
Напомним детали этой истории: в полицию Братска обратилась женщина, она рассказала, что дома, на балконе, ее 9-летний сын нашел странную записку. На желтом листочке фломастером был выведен призыв о помощи. Написано это тревожное сообщение было явно детской рукой, с кучей ошибок. Братчанка решила, что бумажка прилетела в открытое окно от соседей сверху, там как раз живет семья с дочкой-школьницей.
На вызов отреагировала полиция. В ГУ МВД по Иркутской области корреспонденту irk.aif.ru сообщили, что сотрудники сразу приехали на место, сначала дверь квартиры, на которую указала заявительница, никто не открывал, но оперативники дождались хозяев. Они выяснили, что живет там мама с двумя детьми: 9-летней девочкой и 18-летним сыном.
Школьницу прямо здесь же и опросили, она сказала, что её никто не бил, а никаких записок она не писала.
«Ребёнок с виду нормальный, не запуганный, семья благополучная», — сообщали первое впечатление полицейские, но, несмотря на всё это, продолжили разбираться в обстоятельствах этого «детектива», искать автора записки и опрашивать других жильцов дома.
На слово девочке они не поверили — изъяли ее тетрадки, чтобы эксперт мог сверить ее почерк с тем, которым была написана записка. На всякий случай правоохранители взяли с собой и тетради мальчика, который бумажку нашел.
Кто автор записки?
Как стало известно корреспонденту irk.aif.ru утром 18 июля, официально почерковедческая экспертиза еще идет, однако собственный источник в силовых структурах поделился с нами первыми результатами проверки.
Уже известно, что записку всё-таки писала… та самая 9-летняя девочка. Почерк в послании и ее тетрадках совпал. Правда, школьницу, судя по всему, и правда, никто не избивал.
«В мае между дочкой и мамой произошёл конфликт, и девочка решила насолить родительнице и написала эту записку. Но о ней почему-то стало известно только сейчас», — рассказал корреспонденту irk.aif.ru источник. Он добавил, что избиений не было, максимум, мама могла легко шлепнуть ребенка на эмоциях. И дочку, видимо, это глубоко обидело.
Что с семьей будет дальше, поставят ли ее на какой-то учет после этого странного случая, пока неизвестно. Мероприятия, которые инициировали правоохранительные ведомства, еще идут. Продолжается полицейская проверка.
Также процессуальную проверку по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» инициировали следователи СУ СКР по Иркутской области. Доклад о промежуточных результатах проверки от региональных коллег ждет председатель СК России Александр Бастрыкин. Свою проверку ведет региональная прокуратура.