Выяснилось, кто написал детскую записку с просьбой о помощи

Напомним детали этой истории: в полицию Братска обратилась женщина, она рассказала, что дома, на балконе, ее 9-летний сын нашел странную записку. На желтом листочке фломастером был выведен призыв о помощи. Написано это тревожное сообщение было явно детской рукой, с кучей ошибок. Братчанка решила, что бумажка прилетела в открытое окно от соседей сверху, там как раз живет семья с дочкой-школьницей.