В Госдуме рассмотрят закон башкирских депутатов о новом запрете для иноагентов

Государственная Дума России включила в осеннюю повестку законопроект, разработанный Курултаем Башкирии, направленный на усиление контроля за деятельностью иностранных агентов.
Как пояснил председатель регионального парламента Константин Толкачев, действующее законодательство уже запрещает иноагентам создавать информационную продукцию для несовершеннолетних, однако этот запрет можно обойти через учреждение СМИ или специализированных компаний. Спикер отметил, что такая практика создает риски манипуляции общественным мнением, поскольку формально издания не являются иностранными агентами, но фактически действуют в интересах своих учредителей.
Законопроект предлагает запретить иностранным агентам учреждать юридические лица и средства массовой информации, предназначенные для производства и распространения информационной продукции среди несовершеннолетних.
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