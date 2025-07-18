В Госдуме рассмотрят закон башкирских депутатов о новом запрете для иноагентов

Как пояснил председатель регионального парламента Константин Толкачев, действующее законодательство уже запрещает иноагентам создавать информационную продукцию для несовершеннолетних, однако этот запрет можно обойти через учреждение СМИ или специализированных компаний. Спикер отметил, что такая практика создает риски манипуляции общественным мнением, поскольку формально издания не являются иностранными агентами, но фактически действуют в интересах своих учредителей.