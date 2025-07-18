Экс-замглавы МО Попов похудел на 40 килограммов после операции

Бывший заместитель министра обороны России, генерал армии Павел Попов, который в мае в тяжелом состоянии был переведен из СИЗО «Лефортово» в московскую больницу, перенес серьезное хирургическое вмешательство. Ему удалили один из позвонков и межпозвоночный диск. Об этом в пятницу, 18 июля, стало известно из окружении генерала.
Отмечается, что у 68-летнего Попова был диагностирован абсцесс позвоночника. Врачи провели две экстренные операции, в ходе которых полностью удалили пораженный позвонок и межпозвоночный диск.
После вмешательства состояние обвиняемого ухудшилось — он сильно ослаб и потерял почти 40 килограммов веса.
Медики продолжают оказывать Попову необходимую помощь. По их словам, он не может «себя обслуживать и нуждается в постоянной посторонней поддержке», передает ТАСС.
Ранее Павлу Попову предъявили обвинения в превышении должностных полномочий. Бывший замглавы МО также обвиняется в незаконном обороте оружия и служебном подлоге.
8 мая адвокат бывшего военного сообщил, что Павла Попова доставили из СИЗО «Лефортово» в одну из столичных больниц. Причиной госпитализации стало обострение хронического заболевания.