Экс-замглавы МО Попов похудел на 40 килограммов после операции

Бывший заместитель министра обороны России, генерал армии Павел Попов, который в мае в тяжелом состоянии был переведен из СИЗО «Лефортово» в московскую больницу, перенес серьезное хирургическое вмешательство. Ему удалили один из позвонков и межпозвоночный диск. Об этом в пятницу, 18 июля, стало известно из окружении генерала.