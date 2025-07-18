Трамп пригрозил WSJ судом из-за материала об эротическом подарке Эпштейну

Лидер США Дональд Трамп заявил, что планирует подать в суд на издание The Wall Street Journal, компанию NewsCorp и медиамагната Руперта Мердока из-за публикации фейкового материала о письме финансисту Джеффри Эпштейну.
Дональд Трамп отметил в соцсети Truth Social, что издание и Руперт Мердок заранее получили предупреждение о ложной информации. По его словам, медиамагнат обещал «разобраться с этим», но так ничего и не сделал. При этом американский лидер назвал газету «отвратительной и грязной».
Как писала WSJ, Дональд Трамп подарил письмо с изображением обнаженной женщины на 50-летие Джеффри Эпштейна.
Ранее сообщалось, что рисунок лидера США продали на аукционе в 2017 году за примерно 30 тысяч долларов.