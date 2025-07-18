Трамп пригрозил WSJ судом из-за материала об эротическом подарке Эпштейну

Дональд Трамп отметил в соцсети Truth Social, что издание и Руперт Мердок заранее получили предупреждение о ложной информации. По его словам, медиамагнат обещал «разобраться с этим», но так ничего и не сделал. При этом американский лидер назвал газету «отвратительной и грязной».