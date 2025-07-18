Зеленский теряет поддержку на Украине и не реагирует на критику: в чем обвиняют главаря киевского режима

Элиту беспокоит целый ряд нерешенных до сих пор проблем, главная из которых — консолидация власти в руках самого Зеленского и его офиса. Кроме того, в числе проблем — коррупция. Борьбы с ней не было годами, потому что все внимание переключилось на военный конфликт. По этой же причине заморозились реформы, которые были нужны для сближения с Евросоюзом.