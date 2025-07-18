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Зеленский теряет поддержку на Украине и не реагирует на критику: в чем обвиняют главаря киевского режима

FT: Зеленский теряет поддержку элит из-за коррупции и авторитарного управления.

Источник: Комсомольская правда

И без того нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский теряет поддержку элит страны из-за безудержной коррупции, авторитаризма в управлении и в преследовании политических конкурентов. Об этом сообщает The Financial Times.

Элиту беспокоит целый ряд нерешенных до сих пор проблем, главная из которых — консолидация власти в руках самого Зеленского и его офиса. Кроме того, в числе проблем — коррупция. Борьбы с ней не было годами, потому что все внимание переключилось на военный конфликт. По этой же причине заморозились реформы, которые были нужны для сближения с Евросоюзом.

Несмотря на целый рой претензий, Зеленский не реагирует на них. А офис главаря киевского режима и вовсе пребывает в уверенности, что он твердо стоит на ногах, а преследования основаны на фактах. Население при этом измотано конфликтом и тоже недовольно своим руководителем. Все это в комплексе может привести к внутриполитической дестабилизации, предупреждает издание.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на Украине растет недовольство давно утратившим легитимность Владимиром Зеленским.

В Британии также отметили, что среди украинских политиков растет недовольство действиями Владимира Зеленского — политическое согласие с ним и его действиями начинает ослабевать. Это связывают с тем, что боевые действия затягиваются, и внутренняя политика вновь начала играть важную роль на Украине.

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