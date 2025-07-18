«У всех есть шанс проявить себя»: Занковец — о старте подготовки ЦСК ВВС к ВХЛ

«Много хоккеистов. В том числе тех, кто находится на просмотре. Понятно, по одной тренировке трудно о чем-то судить. Хотя есть ребята, которые самоотдачей и желанием обращают на себя внимание. Но есть меньшинство, не внушающее оптимизма. Однако у всех есть шанс проявить себя. Пока глобальных выводов не делаем», — заметил главный тренер ЦСК ВВС Эдуард Занковец.