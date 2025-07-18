«У всех есть шанс проявить себя»: Занковец — о старте подготовки ЦСК ВВС к ВХЛ

Наставник самарского клуба поделился впечатлениями от первого тренировочного дня.
«Летчики» начали готовиться к новому розыгрышу ВХЛ 17 июля. Всего в список на предсезонные сборы вошли 19 игроков: один вратарь, девять защитников и столько же нападающих.
«Много хоккеистов. В том числе тех, кто находится на просмотре. Понятно, по одной тренировке трудно о чем-то судить. Хотя есть ребята, которые самоотдачей и желанием обращают на себя внимание. Но есть меньшинство, не внушающее оптимизма. Однако у всех есть шанс проявить себя. Пока глобальных выводов не делаем», — заметил главный тренер ЦСК ВВС Эдуард Занковец.
Уточнил: на первых этапах подготовки будут работать над выносливостью, настраивать игроков на рабочий ритм. После перейдут к тактике.
Недавно писали, что самарцы откроют сезон ВХЛ выездной встречей с «Омскими Крыльями» (6+). А с 8-го по 10 августа поборются за Кубок губернатора 63-го региона.
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