Минтруда Беларуси сказало, повлияет ли работа в декрете на выплату пособия. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве подчеркнули: в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком член семьи, который осуществляет указанный уход, может выйти на работу в любое время до достижения ребенком трех лет.
В Минтруда отметили, что на размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до трех лет будет влиять режим работы. В том случае, если речь идет о занятости на не более чем на 0,5 ставки, то пособие сохранится в полном размере. Если же работа на полную ставку, то будет 50% от пособия.
В пресс-службе обратили внимание, что если лицо, находящееся в отпуске по уходу за ребенком, осуществляет свою деятельность с уплатой налога на профессиональный доход, то в данном случае пособие сохранится в полном объеме.
Также сказано, что выход на работу, осуществление иной деятельности не оказывают влияния как на размер, так и на право получения другого вида пособия. Речь идет про выплату семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период ухода за ребенком до трех лет.
Важным является следующее: получатель пособия по уходу за ребенком до трех лет должен самостоятельно проинформировать по месту назначения выплату об обстоятельствах, которые могут оказать влияние на размер пособия.
«Если такие данные будут скрыты, излишне выплаченная сумма будет подлежать взысканию», — подчеркнули в Минтруда.