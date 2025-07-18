Минтруда Беларуси сказало, повлияет ли работа в декрете на выплату пособия

В Минтруда отметили, что на размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до трех лет будет влиять режим работы. В том случае, если речь идет о занятости на не более чем на 0,5 ставки, то пособие сохранится в полном размере. Если же работа на полную ставку, то будет 50% от пособия.